Московские власти оценили запас коек для пациентов с COVID-19

Москва, 7 октября. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила запас коек в медучреждениях, рассчитанных на госпитализацию пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия-1».

Ракова отметила, что на данный момент столичная медицина располагает необходимыми резервами, однако они все равно конечны. При этом причиной нехватки больничных коек может стать несоблюдение москвичами предписанных мер безопасности.

«На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы. Но давайте будем откровенны, коек всегда конечное количество. И сколько бы мы их не разворачивали, им когда-то придет конец. Сегодня вы откажетесь надевать маску, завтра кто-то из ваших близких может просто не оказаться здесь», — сказала Ракова.

Ранее сообщалось, что в Москве за минувшие сутки скончался 41 пациент с коронавирусом. За все время пандемии в Москве выявлено 311 559 случаев заболевания COVID-19 и 5442 летальных случая.