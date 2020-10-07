Жительница Украины «отметила» юбилей убийством матери

Киев, 7 октября. Жительница Тернопольской области Украины, отметив свой юбилей, до смерти забила палкой 75-летнюю мать, сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции Украины.

Инцидент произошел в минувшие выходные в селе Жабинцы. Прибывшие на вызов сельского фельдшера медики скорой констатировали смерть 75-летней женщины. Дочь погибшей сообщила, что ее мать неудачно упала.

«Однако многочисленные травмы лица и головы, а также следы крови, которые уже пытались смыть, вызвали подозрение в правдивости слов 50-летней дочери. Последняя, к слову, находилась в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении полиции.

На место трагедии прибыли полицейские. Они установили, что в воскресенье дочь отмечала юбилей. Когда гости стали расходиться, из своей комнаты вышла ее мать. Женщина «бросилась к пенсионерке, затолкала ее обратно в помещение и велела не выходить».

Разгневанная пенсионерка замахнулась своей тростью на дочь, однако та палку выхватила и начала избивать пенсионерку. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего».