Украинский политолог назвал Зеленского «Порошенко в зеленой шкуре»

Киев, 7 октября. Украинский политический эксперт Сергей Слободчук объяснил, почему на Украине рейтинг президентской партии «Слуга народа» будет падать. В интервью изданию «Украина.ру» он заявил, что на последних президентских выборах украинцы избрали «экс-президента Петра Порошенко», но в «зеленой» обертке.

По словам Слободчука, нельзя не заметить странности избирательной кампании «Слуги народа», которая не проводит активной агитации, но и не отталкивает потенциальных избирателей.

«Это ж надо быть абсолютно никакими, чтобы использовать такие методы агитации. Понятно, что рейтинг партии власти будет падать, потому что Украине подсунули Порошенко в зеленой шкуре… Идеологически практически нет разницы между Порошенко и Зеленским», — заявил Слободчук.

Также эксперт назвал Зеленского «еще более проамериканским», чем Порошенко, так как при последнем не продавали землю, а над Украиной не летали американские бомбардировщики.

В конце мая ВВС США в Европе сообщили, что два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer впервые в истории зашли в воздушное пространство Украины. В полете над страной их сопровождали украинские истребители Су-27 и МиГ-29. Они вошли на территорию Украины со стороны Польши и продолжили полет на юг через акваторию Черного моря, где их на сопровождение взяли российские Су-27П и Су-30СМ.