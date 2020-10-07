Козы и собаки уже 20 лет мешают проводить уроки в украинской школе

Кропивницкий, 7 октября. Уже почти двадцать лет по территории школы №17 в украинском Кропивницком свободно гуляют козы, собаки и посторонние, мешая проведению уроков. Как пишет местное издание «Суспильне Кропивницкий», такая ситуация сложилась в 2001 году из-за кражи ограждения.

В этом учебном заведении обучаются около семисот школьников. Забор выносился на протяжении полугода, однако, несмотря на многочисленные жалобы и заявления в полицию, помешать краже или найти похитителей правоохранительные органы не смогли.

«Как только мы выявляли потерю забора, сразу обращались с письменными заявлениями в органы внутренних дел с тем, что у нас исчезает забор», — рассказала заместитель директора школы Татьяна Яровая.

Однако никаких результатов не последовало. Учитель физкультуры рассказал, что сейчас по территории школы регулярно ходят посторонние люди, некоторые из которых могут представлять угрозу для детей. Кроме того, на школьный двор забегают собаки и даже соседские козы.

Ранее на Украине был принят закон «Об общем среднем образовании», предполагающий постепенный перевод школ на украинский язык. Меньшинства, говорящие на языках стран Европейского союза, будут обучаться на родном языке до пятого класса с постепенным увеличением времени преподавания на украинском языке — с 20% до 60% к девятому классу. Русскоговорящие дети смогут учиться на родном языке до пятого класса, а затем не менее 80% обучения будет вестись на государственном языке.

Примечательно, что дискриминации подвергся только русский язык. Недавний закон «Об образовании» запретил в государственных школах использование иных языков, кроме украинского. Однако Будапешт с помощью ряда стран ЕС добился «отсрочки» применения этого закона в школах, где учат на венгерском.