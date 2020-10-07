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Дело об убийстве Талькова переквалифицируют на более тяжкую статью

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Дело об убийстве Талькова переквалифицируют на более тяжкую статью

Москва, 7 октября. Статья, по которой расследуется дело об убийстве в 1991 году музыканта Игоря Талькова, может быть переквалифицирована на более тяжкую, сообщил телеканалу 78.ru адвокат Нарек Костанян.

По словам юриста, ранее по делу проводились многочисленные экспертизы, при этом с частью из них ни пострадавшая сторона, ни юристы не ознакомились. 

«Мы сделали это только в ходе сегодняшнего ознакомления, нашли некоторые интересные моменты. После того, как с нашей стороны будет выработана единая позиция, мы заявим ходатайство о переквалификации дела на более тяжкую статью «Умышленное убийство», — сообщил Костанян.

Как уточнил адвокат, это необходимо сделать, поскольку предъявленное администратору группы Талькова Валерию Шляфману обвинение «не позволяет направить дело в суд для вынесения заочного приговора».

Костанян считает, что следствие шло достаточно объективно. Однако недавно выяснилось, что оно приостановлено, поскольку Шляфман скрывается за пределами России.

Дело об убийстве Талькова переквалифицируют на более тяжкую статью

6 октября 1991 года Игорь Тальков был убит во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге. Перед выходом на сцену возле гримерки у музыканта завязалась потасовка с охранником певицы Азизы Игорем Тальковым. Позже охранник Азизы был осужден за незаконное приобретение и хранение оружия.

Лишь спустя много лет следователи установили, что смертельный выстрел в Талькова произвел его же концертный директор Валерий Шляфман. В настоящее время он скрывается в Израиле. Уголовное дело по этой громкой истории было возобновлено в 2018 году.

Источник: 78.ru
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