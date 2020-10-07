Дело об убийстве Талькова переквалифицируют на более тяжкую статью

Москва, 7 октября. Статья, по которой расследуется дело об убийстве в 1991 году музыканта Игоря Талькова, может быть переквалифицирована на более тяжкую, сообщил телеканалу 78.ru адвокат Нарек Костанян.

По словам юриста, ранее по делу проводились многочисленные экспертизы, при этом с частью из них ни пострадавшая сторона, ни юристы не ознакомились.

«Мы сделали это только в ходе сегодняшнего ознакомления, нашли некоторые интересные моменты. После того, как с нашей стороны будет выработана единая позиция, мы заявим ходатайство о переквалификации дела на более тяжкую статью «Умышленное убийство», — сообщил Костанян.

Как уточнил адвокат, это необходимо сделать, поскольку предъявленное администратору группы Талькова Валерию Шляфману обвинение «не позволяет направить дело в суд для вынесения заочного приговора».

Костанян считает, что следствие шло достаточно объективно. Однако недавно выяснилось, что оно приостановлено, поскольку Шляфман скрывается за пределами России.

6 октября 1991 года Игорь Тальков был убит во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге. Перед выходом на сцену возле гримерки у музыканта завязалась потасовка с охранником певицы Азизы Игорем Тальковым. Позже охранник Азизы был осужден за незаконное приобретение и хранение оружия.

Лишь спустя много лет следователи установили, что смертельный выстрел в Талькова произвел его же концертный директор Валерий Шляфман. В настоящее время он скрывается в Израиле. Уголовное дело по этой громкой истории было возобновлено в 2018 году.