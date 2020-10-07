Правозащитник рассказал, чего лишилась Украина за годы независимости

Киев, 7 октября. На сегодняшний день независимость Украины, за которую боролась молодежь ровно 30 лет назад, утрачена. Кроме того, в стране практически полностью уничтожены гражданские права. Об этом рассказал украинский правозащитник Владимир Чемерис в интервью изданию «Украина.ру».

Специалист отметил, что если сравнивать со временами правления Виктора Януковича, граждан страны лишили таких прав, как свобода слова, собраний и ассоциаций.

«У нас впервые за годы независимости Украины в тюрьму отправляют людей за то, что они высказали свою точку зрения или написали пост в соцсетях. У нас впервые запрещают политические партии, закрывают СМИ. Что касается социальных прав, то под диктовку МВФ права фактически уничтожены», — сказал Чемерис.

Он также добавил, что на данный момент настало время, когда Украинские граждане должны вновь выдвигать те требования, о которых говорила молодежь в октябре 1990 года во время Студенческой революции на граните.

Ранее в преддверии нового отопительного сезона киевские эксперты обозначили две тенденции: полное отсутствие признаков подготовки властей к зиме, а также резкое подорожание газа для простых украинцев.