День десятый: Азербайджан развивает успех на юге, Карабах посетил Пашинян

На десятый день ВС Азербайджана развили наступление на юге, где видимо до окончательного ухудшения погодных условий, пытаются забрать как можно больше территорий. На этом фоне Ереван активизировал разговоры о российской поддержке Армении, а Турцией создана зона ограничения доступа на северных границах.

Оперативная обстановка

Несмотря на ухудшение погодных условий, сегодня боевые действия на линии соприкосновения продолжились. Наиболее интенсивные бои шли на южном участке, где подразделения 2 АК ВС Азербайджана не купились на тактическое отступление Армии обороны (АО) Нагорного Карабаха и продолжили наступление вдоль реки Аракс. Результатом стал захват села Солтанлы, которое находится чуть более чем в 10 км от практически достроенной ирано-азербайджанской ГЭС «Гыз-Галасы» (подробнее в статье «Как связаны советско-иранские проекты и обострение в Нагорном Карабахе»). Это является дополнительным сигналом, указывающим на одну из целей текущего противостояния — взятие под контроль границы с Ираном и совместных ГЭС на реке Аракс. Позднее появились сообщения о захвате азербайджанской стороной Физули, однако, своего подтверждения они пока не находят.

На северном фронте сегодня велись позиционные бои, в ходе которых со стороны ВС Азербайджана предпринято несколько неудачных попыток взять посты АО на высотах южнее Мадагиза.

По-прежнему артиллерия и РСЗО Азербайджана работали по инфраструктуре столицы НКР — Степанакерта и расположенного неподалеку населенного пункта Шуша, через который проходит основной маршрут снабжения из Армении.

Степанакерт, 06.10.2020



В результате ракетного обстрела в Степанакерте пострадали жилые здания. Двухэтажный жилой дом полностью превратился в руины: Единый Информационный центр.#HMnews #RecognizeArtsakh #StopAzerbaijaniAggression #StopAliyevsterror pic.twitter.com/xymZQ1VJQ7 — Tigran Keyan (@TigranKeyan) October 6, 2020

В свою очередь артиллерия АО НКР нанесла удары по объектам 1 АК ВС Азербайджана в окрестностях города Тертера. Также азербайджанская сторона обвинила АО в обстреле трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, на фоне чего в сети стали распространяться видеоролики о применении Ереваном тактического ракетного комплекса «Точка-У» по территории Азербайджана, подтверждение чего является формальным поводом для обвинения в агрессии.

Обе стороны отрицают использование оперативно-тактических ракет



В сети появились кадры, предположительно, применения ОТРК "Точка-У" ВС Армении по объектам на территории Азербайджана pic.twitter.com/Pr8Ecjw3y8 — kamenskiy evgeny (@odikov) October 6, 2020

В целом, дела у Карабаха идут не очень хорошо. Один из признаков — экстренный визит в непризнанную республику премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где он провел совещание с командованием формирований НКР.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Нагорный Карабах, где провел совещание с руководством НКР и военным командованием. Судя по видео, лица у участников совещания не радостные и Пашинян выглядит испуганным.. pic.twitter.com/TPUHFA7DdY — Aleksandr Golovin (@Golovinav) October 6, 2020

Неожиданное проявление турецких С-400

Появились сообщения о поставленной Турции российской ЗРК С-400, которую наконец-то вывезли из авиабазы «Мюртед» близ Анкары в район Синоп. По заверению турецкой стороны — для проведения ее испытаний в течение 10-ти дней. Однако, интерес вызывает тот факт, что из района Синоп эта система может контролировать довольно обширное воздушное пространство над всей центральной частью Черного моря и полуостровом Крым, создавая своеобразную зону ограничения доступа у северных границ Турции.

а турки повезли С-400 pic.twitter.com/c8X7H6bmyw — Миша Афонин (@h88GM6t0ohnGHd2) October 6, 2020

Международная обстановка

Канада приостановила поставку товаров военного назначения в Турцию, что повлияет на производство беспилотников «Байрактар». Несмотря на заявления турецких высших чинов о нахождении замены всем частям, сделано оно скорее, чтобы успокоить многочисленных заказчиков беспилотных систем, так как уложиться в столь короткие сроки при импортозамещении практически невозможно.

Также сегодня в Баку состоялась встреча министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и президента Азербайджана Ильхама Алиева, по итогам которой сделано заявление фактически о продолжении войны до полного вывода армянских подразделений из Карабаха.

Чавушоглу: Турция поддержит Азербайджан на поле боя | Политика | MIGnews - Новости Израиля и Ближнего Востока, Арабо-израильский конфликт https://t.co/qs3MMQJZh2 — Oleg Zdrilko (@OZdrilko) October 6, 2020

Также Чавушоглу заявил о готовности работать вместе с Россией для решения карабахского конфликта. Возможно, это является сигналом о начале консультаций по вопросам урегулирования и постепенного перетекания противостояния в политическую плоскость.

На этом фоне довольно интересно заявление Директора СВР РФ Сергея Нарышкина о переброске «тысяч боевиков из Сирии» в зону нагорнокарабахского конфликта, в том числе и курдских.

Нарышкин заявил о переброске тысяч террористов в Нагорный Карабах



МО... https://t.co/aauDYZHJf7 pic.twitter.com/k9YS3yGBVm — Мировое обозрение (@ObozrenieMira) October 6, 2020

Особенно примечательно оно в контексте последовавшего позднее высказывания премьер-министра Пашиняна для британского агентства ВВС, где он заявил, что в случае угрозы территории Армении, Россия, согласно договорам, должна выполнить свои обязательства. Что это — поднятие ставок в переговорах или реальная подготовка условий для создания группировки под видом проведения контртеррористической операции — пока не понятно. Однако развертывание на северных границах Турции ЗРК С-400 произведено явно не просто так.

На этом фоне хотелось бы заметить, что на рассмотрении парламента Армении уже находится документ об определении дальнейшего статуса Нагорного Карабаха и его принятие, видимо, зависит от того как будет складываться обстановка на фронте и в международном поле. Так что, несмотря на явное начало переговоров, говорить о переходе конфликта в политическую фазу урегулирования пока не приходится.

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