Билл Гейтс оценил перспективы российской вакцины от коронавируса

Вашингтон, 6 октября. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал возможности выхода на мировой рынок вакцин от коронавируса, которые разрабатываются в России и Китае. Своим мнением предприниматель поделился во время онлайн-семинара, организованного изданием Wall Street Journal.

Гейтс обратил внимание, что с научной точки зрения подходы стран к созданию вакцины оправданы. Однако западные аналоги препарата проходят больше испытаний, поэтому могут быть более востребованы на мировом рынке.

«Если они будут успешны и будут предложены по низкой цене, маловероятно, что много российской или китайской вакцины поступит за пределы этих стран», — считает бизнесмен.

Он обратил внимание, что на данный момент его фонд поддерживает контакты со многими фармацевтическими компаниями, в том числе из Москвы и Пекина. Исходя из этого он наблюдает некоторое сходство российских и китайских вакцин с теми, которые производятся на Западе.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса, которую разработали специалисты научно-исследовательского центра имени Гамалеи. В настоящее время вакцина проходит пострегистрационный этап исследований. А в минувший вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что вторая российская вакцина против COVID-19 будет зарегистрирована уже в середине октября.