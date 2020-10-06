Юлия Меньшова показала подписчикам, как она сходила в парикмахерскую

Москва, 6 октября. Телеведущая Юлия Меньшова поделилась со своими подписчиками секретами красоты. Об этом пишет журнал Cosmopolitan.

51-летняя ведущая регулярно получает комплимент по поводу своей внешности и удачного имиджа, например, женщины часто восхищаются ее прической. Меньшова решила поделиться фотографиями из салона красоты, который она посетила, чтобы привести себя в порядок. Отмечается, что к салону она подъехала на самокате.

«Вы часто меня спрашиваете, продолжаю ли я ездить на своем самокате. А то, еще как продолжаю! Это невероятно удобное средство передвижения по городу Москва, загруженному пробками. И пока стоит такая великолепная солнечная погода – лучше, чем самокат, просто нет!» — прокомментировала свой транспорт Меньшова.

Также она сфотографировалась в витрине бутика, продемонстрировав свой наряд белого цвета и модные кроссовки. На следующем снимке Меньшова уже сидит в маске в кресле парикмахера. А под конец она показала итог посещения салона красоты.

«Моя стрижка называется удлиненный боб!!! Мой мастер Слава сказал так: «Ну, у тебя прежде всего очень хорошие ухоженные волосы». И если исключить тему генетики, то тут мне есть чем с вами поделиться… Крашу волосы уже 25 лет, и все эти годы их безостановочно сушат фенами, крутят на щипцы, чем-нибудь текстурируют и обильно поливают лаком», — призналась она.

Ранее сообщалось, что Меньшова впервые за долгое время показала поклонникам повзрослевших детей Андрея и Таисию. 51-летняя знаменитость также призналась, что обожает русскую природу и никогда не променяет Россию на какую-либо другую страну.