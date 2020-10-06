Актриса Аронова призналась, что увела Афанасьева из семьи

Москва, 6 октября. Актриса Мария Аронова на протяжении долгих лет выстраивала отношения с коллегой Валерием Афанасьевым. Как оказалось, мужчину она увела из семьи и теперь сильно раскаивается в этом, прося прощения у детей Афанасьева и его покойной супруги. Об этом Аронова рассказала в эфире шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

По словам Ароновой, со своей женой Анной Афанасьев прожил 40 лет. За это время в его семье родились двое мальчиков, которых назвали Костей и Егором. Однако пять лет назад супруги Афанасьева не стало, а Аронова по-прежнему корит себя за то, что разрушила чужую семью.

«Это такой груз за моей спиной. Я очень виновата перед женой Валеры, ее звали Аня. Я виновата перед его сыновьями. Била себя в грудь, уверяя, что никогда не отобью женатого мужчину. Но это произошло в моей жизни», — призналась во время шоу Мария Аронова.

Она также отметила, что лично была знакома с супругой Афанасьева, однако так и не успела перед ней извиниться. За последние годы Аронова встретила новую любовь — музыканта Евгения Фомина. У пары уже родилась дочь Серафима. Фомин и Аронова также воспитывают сына музыканта от первого брака.