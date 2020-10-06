Мишель Обама назвала Трампа расистом и призвала голосовать за Байдена

Вашингтон, 6 октября. Бывшая первая леди САШ Мишель Обама поддержала Джо Байдена в президентской гонке и обвинила Дональда Трампа в разжигании расизма в стране. По ее мнению, страх и разобщенность могут разрушить Америку, если действующий президент останется в Белом доме еще на один срок.

Супруга экс-президента США Барака Обамы опубликовала во вторник видеообращение под названием «Заключительное слово» на странице предвыборного штаба кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. По ее мнению, США сейчас находятся «в хаосе» из-за «президента, который не подходит для этой работы».

«Расизм, страх и разобщенность — очень сильные орудия, и они могут разрушить эту нацию, если мы не будем бороться с ними», — заявила Обама.

Она призвала сторонников всех партий подумать, как они чувствовали себя последние четыре года.

«То, что делает президент [Трамп], — это очередная ложь, это морально неверно и да, это расизм», — подчеркнула Обама, добавив, что Байден, в отличие от Трампа, «хороший человек, который понимает трудности простых американцев».

Выборы президента США назначены на 3 ноября. Досрочное голосование уже началось.

Днем ранее заразившийся коронавирусом Трамп заявил, что готов принять участие в дебатах с Байденом, которые назначены на 15 октября. Сам Байден ранее заявлял, что примет участие в дебатах, если специалисты решат, что это безопасно.