Умер основатель группы Van Halen Эдвард Ван Хален

Вашингтон, 6 октября. Американский гитарист и основатель рок-группы Van Halen Эдвард Ван Хален скончался в США. Об этом написал в Twitter его сын Вольф Ван Хален.

Музыкант скончался на 66 году жизни. По словам своего сына, Эдвард Ван Хален долгое время боролся с раком.

«Он был лучшим отцом, о котором я мог только мечтать. Каждое мгновение с ним вне и на сцене было подарком. Мое сердце разбито, и я не думаю, что смогу оправиться от этой потери», — написал Вольф Ван Хален.

Соболезнования в связи с кончиной музыканта в комментариях также выразили его многочисленные поклонники.

Группа Van Halen была основана в 1972 году в калифорнийском городе Пасадена братьями Эдвардом и Алексом Ван Халенами. В 1973 году к ней присоединился вокалист Дэвид Ли Рот, а в 1974 году – басист Майкл Энтони.