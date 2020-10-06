Фанаты отметили сходство младшего сына экс-жены солиста «Иванушек» с певцом

Москва, 6 октября. Бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова выложила в сеть фотографии маленького сына. Как пишет «Радио Комсомольская правда», Зубкова восемь месяцев назад стала мамой уже в третий раз.

Зубкова провела в браке с артистом одиннадцать лет, родив ему двух сыновей: Ивана и Артемия. В прошлом году пара приняла решение разойтись и, по некоторым сведениям, развод состоялся, когда Зубкова была беременна в третий раз.

Затем она вышла замуж за нападающего баскетбольного «Зенита» Андрея Зубкова, чью фамилию она использует сейчас. Официальным отцом ребенка записан он.

Накануне Зубкова вместе с маленьким сыном посетила матч, чтобы поддержать главу семейства на игре против «Химок». Затем она выложила в Instagram фотографии с собой и ребенком. Комментаторы сразу обратили внимание на интересный факт – у малыша ярко рыжая шевелюра, очень похожая на волосы Григорьева-Апполонова.

«Подозрительно на Рыжего похож», — написал один из комментаторов, намекая на отцовство солиста «Иванушек».

Напомним, ранее Григорьев-Апполонов вместе с Мариной Зубковой и Мариной Кириленко-Лопатовой побывал на праздновании дня рождения известного хоккеиста, нападающего и капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Отмечается, что солист «Иванушек» гордится хорошими отношениями с бывшими женами после развода.