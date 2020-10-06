Сын Гуфа стал звездой нового клипа отца

Москва, 6 октября. Десятилетний сын рэпера Гуфа Сами Долматов снялся в новом клипе отца на песню «Лето на ветер».

Совместный трек Кравца и Гуфа «Лето на ветер» вышел в начале сентября. Во вторник в Сети был опубликован клип на композицию. Незамысловатый видеоряд показывает встречу старых друзей, выпивающих семьями за шашлыками.

Для Сэма съемки не в новинку. Он постоянно мелькает в кадрах, которые публикуют в соцсетях его родители: музыкант и Айза Анохина. Десятилетний мальчик и сам пытается зачитывать рэп, вслед за скандальным отцом.

В новом клипе засветилась и новая спутница Гуфа — Юлия Королева.

Фанатам клип понравился, многие отметили, что песня навивает на них ностальгию.

«И трек и клип сразу напоминает 2010 год. Впервые слышу трек, но аж какая-то ностальгия», — пишет в комментариях пользователь под ником Brisk Brain.

«Такой уютный трек и клип, а когда SLIM еще появился, то вообще мурашки прошлись. Все хорошие люди вместе и это здорово», — добавил Вовака Боровиков.

«Какой же теплый и душевный клип. В нем идеально все. Спасибо ребята, что согрели сердце этим треком в прохладный октябрь», — прокомментировал Федя Пяточкин.