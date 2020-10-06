Футболист Мхитарян призвал стабилизировать ситуацию в Карабахе

Рим, 6 октября. Полузащитник сборной Армении и итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян написал открытое письмо на имя президентов России, Франции и США, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В своем обращении он призвал приложить все силы для стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Слова Мхитаряна приводит издание NEWS.am.
В письме футболист обратил внимание, что его родная страна находится в опасности, вторую неделю защищаясь от агрессоров и отстаивая право народа на жизнь, существование на исторических землях и сохранение христианского наследия и ценностей.
Мхитарян пишет, что азербайджанские силы атакуют школы, детсады, больницы и другие объекты инфраструктуры, подвергая опасности гражданских. При этом используются кассетные боеприпасы, отмечает спортсмен.
«Эти трагические события происходят при прямом вмешательстве иностранных боевиков, что также является прямой угрозой безопасности для ваших стран. Армения и Арцах борются с международным терроризмом. В качестве исторических союзников Армении, и как сопредседатели Минской группы ОБСЕ ваше вмешательство с призывом к Азербайджану прекратить войну имеет большое значение», — заявил Мхитарян.