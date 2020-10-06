Футболист Мхитарян призвал стабилизировать ситуацию в Карабахе

Рим, 6 октября. Полузащитник сборной Армении и итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян написал открытое письмо на имя президентов России, Франции и США, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В своем обращении он призвал приложить все силы для стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Слова Мхитаряна приводит издание NEWS.am.

В письме футболист обратил внимание, что его родная страна находится в опасности, вторую неделю защищаясь от агрессоров и отстаивая право народа на жизнь, существование на исторических землях и сохранение христианского наследия и ценностей.

Мхитарян пишет, что азербайджанские силы атакуют школы, детсады, больницы и другие объекты инфраструктуры, подвергая опасности гражданских. При этом используются кассетные боеприпасы, отмечает спортсмен.