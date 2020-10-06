МИД РФ назвал публикацию отчета по Навальному на сайте ОЗХО «спектаклем»

Москва, 6 октября. Министерство иностранных дел России назвало ситуацию вокруг публикации отчета по инциденту с блогером Алексеем Навальным «спектаклем». Так российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало решение властей Германии согласиться на публикацию на сайте ОЗХО отчета по итогам исследования биоматериалов Навального. Как отметили в МИД РФ, данный отчет, вероятно, был получен специально к сессии Исполнительного совета ОЗХО.

«Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию», — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ отметили, что факт наличия в биоматериалах Навального неких биомаркеров ингибиторов холинэстеразы был подтвержден военными лабораториями, имеющими прямое отношение к военно-политическим структурам евроатлантического «сообщества». Речь идет как о лабораториях Германии, Франции и Швеции, так и двух лабораториях, назначенных Техсекретариатом ОЗХО.

«Российская Федерация имеет в виду распространить в ходе текущей сессии Исполсовета свое видение ситуации с взаимодействием ФРГ с Техсекретариатом ОЗХО, предоставив государствам-участникам КЗХО хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля», — заявил МИД РФ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал издевательством над здравым смыслом расследование инцидента с Алексеем Навальным, а также сообщил, что РФ не сомневается в применении режима санкций со стороны Евросоюза в связи с «делом» блогера. Министр заметил, что все происходящее стало в точности напоминать так называемое «дело Скрипалей». Тогда РФ были заявлены обвинения, но никаких фактов не представлялось.

Напомним, что Федеральное агентство новостей собрало воедино все имеющиеся факты о Марии Певчих, выяснило новые подробности ее биографии, обстоятельств происшествия на борту рейса Томск — Москва и подготовило собственное видеорасследование о таинственной спутнице основателя ФБК. Марии Певчих посетила вместе с Алексеем и командой ФБК (признан иноагентом) Новосибирск и Томск, но отделилась от них перед роковым вылетом в Москву, после которого он был госпитализирован.