Рианна вызвала гнев у мусульман из-за музыки на показе нижнего белья

Лос-Анджелес, 6 октября. Американская популярная певица Рианна вызывала гнев у своих подписчиков из-за музыки на показе нижнего белья. Артистка, которая также является владелицей бренда Savage X Fenty, допустила использование на шоу треков с отрывками из хадисов.

Хадисами в исламе называются предания о словах и действиях пророка Мухаммада. Они затрагивают различные религиозно-правовые темы. Во время модного показа нижнего белья Рианны в электронной музыке звучали как раз отрывки хадисов, в которых говорилось о конце света. На это обратил внимание пользователи Twitter.

«Рианна ответственна за это, даже если она не выбирала музыку. Она наняла свою команду, и она, должно быть, слышала песни заранее, и только потому что она Рианна не дает ей права неуважительно относиться к религии», — написала пользовательница социальной сети по имени Мария.

Также некоторые из поклонников Рианны отметили, что неуважительное отношение к их религии принесло им боль. Они потребовали от певицы извинений, поскольку это «минимум, который она может сделать».

Ранее в Лос-Анджелесе состоялся показ новой коллекции нижнего белья бренда певицы Рианны. 57-летняя Дэми Мур приехала на вечеринку в прозрачном платье, демонстрируя прелести наравне с молодыми знаменитостями, среди которых были Кара Делавинь и Ирина Шейк.