Жена Щербакова назвала ужасом новости о госпитализации актера

Москва, 6 октября. Кто-то запустил «утку» о госпитализации Бориса Щербакова, заявила супруга актера Татьяна Бронзова в беседе с Kp.ru, комментируя слухи о болезни мужа.

Во вторник некоторые СМИ распространили информацию о том, что Щербаков якобы был госпитализирован с одышкой и сильным кашлем. Сообщалось, что врачи диагностировали у народного артиста РФ бронхит.

«Какой-то ужас! Кто-то запустил «утку», что Боря заболел. У нас все хорошо. Муж не в больнице», — заявила супруга Щербакова.

По ее словам, через несколько дней Щербаков выйдет на сцену со спектаклем «Свободная пара». Он только что вернулся со съемок.

«Человек — весь в работе после того, как полгода просидел без заработков из-за угрозы коронавируса. Но мы не жалуемся — у нас пенсия хорошая. Просто мужу важно ощущать свою востребованность», — добавила Татьяна.

Ранее информацию о госпитализации в беседе с ФАН опроверг сам актер. По его словам, эти новости вызвали у него только смех.

«Остается только смеяться, откуда такая информация? Спасибо, что беспокоитесь», — заявил ФАН артист.

Щербаков сыграл порядка 200 ролей в кино и сериалах. Артист награжден Орденом Почета и Орденом Дружбы за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. После выхода фильма «Берег» в 1985 году стал лауреатом Государственной премии СССР.