Оценены тяжкие последствия соглашения Украины и ЕС на 300 млн евро

Москва, 6 октября. Подписание соглашения с Еврокомиссией на сумму 60 млн евро и ряда проектов с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на более чем 300 млн евро обойдутся Киеву дорого. Такое мнение телеканалу RT высказал политолог Иван Мезюхо.

Ранее на саммите в Брюсселе Киевом было подписано соглашение с Еврокомиссией на сумму 60 млн евро. Деньги якобы должны пойти на дальнейшее «быстрое восстановление страны и помощь в преодолении социально-экономических последствий пандемии». Также были подписаны инвестиционные проекты с ЕИБ на общую сумму более 300 млн евро. Они рассчитаны на повышение энергоэффективности общественных зданий в стране, а также на модернизацию и цифровизацию «Укрпочты».

«Евросоюз никогда не оказывает безвозмездной помощи. За все эти финансовые вливания Киев заплатит сполна. Украина уже платит за эти вливания частью своего суверенитета… Не стоит воспринимать это как действенную помощь от Запада Украине», — прокомментировал сделку политолог Иван Мезюхо.

Также было отмечено, что вливаемые в Украину деньги не способны исправить ситуацию в стране. Специалист считает, что это осознают и в ЕС.