Ученые из США обнаружили необычное свойство коронавируса

Москва, 6 октября. Американские исследователи опубликовали результаты исследования, согласно которым коронавирус SARS-CoV-2 может заглушать боль. Материал, изучающий благотворный эффект коронавируса, был опубликован в журнале Pain.

Как пишут ученые, эффект анестезии может возникать благодаря соединению S-белка, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки человека, и рецептора ACE2, а также других веществ.

В итоге происходит нарушение передачи сигналов, отвечающих за болевые ощущения. Это связано с веществом нейропилин-1 и белком VEGF-A, который является фактором роста эндотелия сосудов.

Таким образом, ученым удалось установить вероятную причину бессимптомного протекания COVID-19, когда заболевший может почти не замечать ухудшения самочувствия. В ближайшее время исследователи собираются более детально изучить свойства нейропилина-1,так как его свойства могут оказаться полезными в анестезиологии.

Ранее сообщалось о том, что турецкие ученые открыли неожиданное последствие коронавируса у мужчин: снижение тестостерона. Об этом писал журнал The Aging Male.

Исследование Мерсинского университета охватило 232 пациента. Их разделили на три группы: тех, кому требовалась реанимация, кому было достаточно стандартной терапии, и «бессимптомников». У 113 человек (51%) развился гипогонадизм — отклонение, при котором организм не производит нужного количества тестостерона. Уровень гормона снизился примерно на треть.