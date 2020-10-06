Глава НКР призвал создать международную антитеррористическую коалицию

Ереван, 6 октября. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян призвал создать международную антитеррористическую коалицию после появления сообщений об использовании террористов на стороне Азербайджана.

Ранее президент Сирии Башар Асад сообщил РИА Новости, что инициатором эскалации конфликта в Карабахе была Турция. По его словам, Анкара поддерживает террористов в Сирии и Ливии, использует их в Нагорном Карабахе.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во вторник сообщил, что «в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций».

«Как президент государства, ведущего борьбу за свою независимость, призываю цивилизованный мир принять активное участие в борьбе с терроризмом. Императивом дня является создание действенной и эффективной международной антитеррористической коалиции», — написал Арутюнян на своей странице в Facebook.

По его словам, уже ни для кого не секрет, что мишенью для террористов, сотрудничающих с Азербайджаном, является Карабах и Армения. Управляет данным процессом, подчеркнул Арутюнян, Турция.