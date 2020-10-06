Шарий объяснил, что превратило Украину в нищую страну

Киев, 6 октября. Украинский блогер, журналист и политический деятель Анатолий Шарий заявил, что внешнеполитический курс Киева превратил Украину в нищую страну, передает «Экономика сегодня».

По его словам, в настоящее время украинское руководство делает все, чтобы понравится своим европейским и заокеанским «партнерам».

«Почему наши так стараются выслужиться перед западными хозяевами, чтобы понравиться? Вы сумасшедшие, друзья», — подчеркнул Шарий.

Особенно заметна позиция Киева стала в тот момент, когда в карабахском конфликте украинцы решили поддержать Азербайджан. Шарий напомнил, что на территории Украины есть огромная армянская диаспора. Кроме того, Киеву невыгодно обострение отношений с Ереваном. Однако украинское руководство решило поддержать Баку только из-за того, что Армения является союзницей РФ по ОДКБ.

По мнению Шария, отсутствие нейтралитета мешает экономическому благополучию Украины. Дело в том, что Украина отказалась от торговых связей с соседями ради интеграции с Западом. Однако «партнеры» не дали украинцам доступа на свои рынки.

«Есть такая страна, Швейцария. Она соблюдает нейтралитет. У них утверждают минимальную оплату труда в 25 долларов в час. Как думаете, мешает ли им нейтралитет? Нет? Тогда вопрос: почему Украина не заняла нейтральную позицию?» — отмечает он.

Ранее бывший заместитель Генерального генпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что страна распадется на части после того, как завершится разграбление ее ресурсов. По его словам, правящие элиты совершенно не нуждаются в существовании Украины. Когда не останется ничего, что можно было бы украсть, украинские чиновники и олигархи просто покинут страну, прихватив с собой добычу.