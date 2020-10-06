Степанакерт вновь оказался под обстрелом

Ереван, 6 октября. Столица Нагорно-Карабахской Республики, город Степанакерт во вторник оказался под обстрелом. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

Согласно словам представителя силового ведомства, обстрелу подвергся и один из близлежащих городов.

«Степанакерт вновь бомбят. Под ударом и Шуши», — написал Ованнисян.

Город Шуши находится в Нагорном Карабахе, на автодороге Степанакерт — Горис, в 11 км к югу от столицы. Является административным центром Шушинского района НКР.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжается вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном. Ереван обвиняет азербайджанскую сторону в массированных артиллерийских ударах по населенным пунктам в Нагорном Карабахе. В свою очередь Баку утверждает, что действия азербайджанских военных являются ответными мерами на обстрелы со стороны карабахских сил.

Ранее глава Правительства Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к компромиссу по Нагорному Карабаху. Однако политик отметил, что важным условием для этого будет готовность Азербайджана.