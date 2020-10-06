Опубликовано видео перехвата британских самолетов истребителем Су-27 ВКС РФ

Москва, 6 октября. Министерство обороны России опубликовало видео перехвата британских военных самолетов российским Су-27 над нейтральными водами Черного моря, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к российским границам четыре воздушные цели. Для их перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27.

Экипаж российской машины идентифицировал цели как британский стратегический самолет-разведчик RC-135, а также два истребителя «Тайфун» и самолет-заправщик КС-3.

Стоит отметить, что активность иностранных военных летательных аппаратов у российских границ значительно выросла. Как отмечал сенатор Владимир Джабаров, в случае возникновения реальной необходимости, российские истребители готовы в любой момент пресечь их действия.

Ранее сверхзвуковые стратегические бомбардировщики России Ту-160 побили мировой рекорд по дальности и продолжительности полета без посадки для самолетов данного класса. Самолеты находились в воздухе более 25 часов, преодолели свыше 20 тысяч километров.