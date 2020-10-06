Дочь Заворотнюк удивила фанатов поразительным сходством с матерью

Москва, 6 октября. Дочь российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна удивила фанатов сходством с матерью, разместив на своей странице в Instagram новые фотографии.

На снимках можно увидеть Анну, которая позирует неподалеку от здания Государственного исторического музея. Облаченная в черную водолазку, короткую юбку и кожаную куртку девушка, как две капли воды похожа на свою маму.

Подписчики Анны Заворотнюк восхитились ее красотой, отметив, что дочь очень напоминает свою мать.

«На этом фото очень похожи с Анастасией», — пишет один из пользователей.

«Хорошенькая. Продолжение матери. Насте — здоровья и сил», — желает другой подписчик.

«Копия», — отмечает другой пользователь Сети.

Стоит отметить, что в августе 2019 года в СМИ появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. По данным прессы, у актрисы была диагностирована опухоль мозга на последней стадии. В сентябре Заворотнюк госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из столичных клиник. Медики ввели артистку в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 18 сентября в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк вышла из комы и может самостоятельно дышать.

В апреле 2020 года стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, актриса хорошо себя чувствует и может находиться без присмотра медиков. В начале августа стало известно, что родственники Заворотнюк планируют перевезти актрису в загородный дом, который расположен в подмосковном поселке Крекшино.