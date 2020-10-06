Украинский эксперт предрек стране крайне тяжелые времена

Киев, 6 октября. Руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев поделился своими прогнозами по поводу будущего Украины. По мнению специалиста, на данный момент на Украине господствует «суицидальный синдром», потому следующий год будет очень сложным. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

Специалист прокомментировал недавние слова премьер-министра Дениса Шмыгаля, который пришел к выводу, что через 15 лет на Украине перестанут выплачивать пенсии. Дело в том, что чиновник таким образом предупредил население, что через 15 лет не произойдет никаких решающих перемен, напротив, ситуация в стране лишь усугубиться.

«Пусть бы ученые бурчали о том, что не туда идем. А задача любого политика — вести к победам», — прокомментировал произошедшее аналитик.

По мнению эксперта, на данный момент последние надежды на изменение ситуации в стране исчерпываются. «Незалежную» захватил суицидальный синдром, и на данный момент граждане этой страны пытаются «самоутверждаться на новых бедах». Подобные настроения в обществе также не способствуют исправлению ситуации. Ермолаев предположил, именно следующий год будет наиболее сложным, однако, что будет дальше – остается лишь догадываться.

На данный момент большая часть населения, видимо, уже смирилась со скорой ликвидацией «Незалежной». Как сообщалось ранее, на украинском ТВ озвучили сценарий распада страны.