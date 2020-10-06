Боррель напомнил Киеву, что «ЕС не банкомат для Украины»

Брюссель, 6 октября. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам саммита с Украиной вновь повторил на брифинге, что Евросоюз не банкомат для Киева, передает ТАСС.

«Не надо вырывать слова из контекста. Я говорил, что помощь ЕС, направляемая на Украину, поставляется на конкретных условиях, мы не благотворительная организация, не банкомат. Мы помогаем, поскольку это соответствует интересам ЕС, создание демократической Украины, и условие нашей помощи — это успех демократических реформ», — подчеркнул он на совместном брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским.

При этом он добавил, что Зеленский «добился значительного прогресса в проведении ключевых реформ». Речь, по его словам, в частности, идет о банковской и налоговой реформе. Однако стране еще предстоит показать прогресс в антикоррупционной сфере.

Боррель ранее в интервью «Европейской правде» заявил, что Евросоюз не банкомат для Украины, он готов лишь оказывать помощь стране.

Отметим, во вторник на саммите в Брюсселе Киев подписал соглашения с Еврокомиссией на сумму 60 млн евро и три инвестиционных проекта с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на сумму более 300 млн евро. Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT выразил мнение, что «за все эти финансовые вливания Киев заплатит сполна», в том числе, и частью своего суверенитета.