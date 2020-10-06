Американцы готовы пойти на блеф в переговорах с РФ по СНВ-3

Москва, 6 октября. Российский военный эксперт Константин Сивков прокомментировал предстоящие переговоры по СНВ-3 между США и Россией. По мнению специалиста, Вашингтон будет добивать поставленных целей даже с помощью блефа. Об этом пишет деловая газета «Взгляд».

Сивков считает, что с помощью манипуляций представители США попытаются заставить Россию отказаться от наиболее опасных видов вооружения.

«Американцы заинтересованы в том, чтобы Россия ликвидировала ракетные комплексы «Авангард» и «Сармат», а также отказалась от развертывания боевых железнодорожных ракетных комплексов. Но наши на это не пойдут», — подчеркнул Сивков.

Дело в том, что эти образцы российского оружия в случае начала полномасштабных боевых действий смогут помочь российскому командованию преодолеть системы ПРО США.

Однако для России желательно договориться с потенциальным противником о четком ограничении общего количества боеголовок. Также Кремль стремится к восстановлению договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который разорвали США.

Что же касается блефа, то он заключается в отсутствии у Вашингтона возможности производить достаточное количество оружейного урана. Устраивать гонку ядерного оружия американцы не хотят, поэтому могут лишь угрожать России.

Москве есть, чем ответить на любые агрессивные заявления США. В крайнем случае, Россия может обратиться к проектам, «убранным в долгий ящик». Как сообщалось ранее, редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил необходимость возрождения «Баргузина».