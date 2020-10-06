Ворожцов объяснил, почему миллионы россиян недополучают законные льготы

Москва, 6 октября. Заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов отметил, что на льготы и субсидии имеют право около 80 миллионов россиян, однако пользуются данной возможностью только до 40 миллионов граждан. В рамках эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» политик рассказал из-за чего сложилась такая ситуация.

«У нас почти все выплаты, связанные со льготами, субсидиями носят заявительный характер. Причем тенденция была очень интересной. Заявительный характер предоставления льгот и субсидий является принципом построения этой системы. А принцип налогообложения совершенно иной. Партия пенсионеров выступала за синхронизацию. Если вы создаете фискальную систему электронного контроля над доходами, имуществом и сбором налогов, давайте параллельно на этой инструментальной базе создадим и соответствующую систему обеспечения реализации льгот, субсидий и иных элементов помощи. И вам автоматически приходили бы письма не только о ваших долгах, но и о том, что вам зачислены выплаты», — зампред партии.

По мнению эксперта, отечественное законодательство защищает человека.

«Наше законодательство на самом деле социальное и выстроено очень гуманно. Из 150 миллионов граждан России до 80 миллионов человек имеют право на те или иные льготы. Реально по самым оптимистическим подсчетам, льготами и субсидиями пользуются от силы до 35–40 миллионов граждан. И это, в основном, за счет тех льгот, которые частично автоматизированы», — рассказал Ворожцов.

Политик подчеркнул, что особенно часто свои льготы недополучают жители сел.