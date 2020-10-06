МИД РФ обсудил обстановку в Сирии с посланником ООН

Москва, 6 октября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел телефонный разговор со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся организации в Женеве очередного заседания редакционной комиссии Конституционного комитета, чтобы продолжить межсирийский диалог при содействии ООН.

Обе стороны отметили важность продвижения по пути к долгосрочному и устойчивому политическому урегулированию в Сирии, основой которого должна являться приверженность суверенитету и территориальной целостности страны в соответствии с принятой СБ ООН резолюцией 2254.

В конце сентября Вершинин выступил с заявлением, в котором назвал американское присутствие и действия на территории Сирии абсолютно неприемлемыми и незаконными. Российский дипломат напомнил: если называть вещи своими именами, американцы в Сирии занимаются грабежом сирийского народа.

«Мы говорили и будем говорить, что американское присутствие в Сирии незаконно. То, что они находятся в Заевфратье, — это незаконно», — заявил Вершинин.

Напомним, Соединенные Штаты незаконно оккупировали восточную Сирию под предлогом борьбы с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Вместе с подконтрольными им вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил» военные США ведут незаконную добычу и вывоз сирийской нефти.

1 Организация запрещена на территории РФ.