В РФ появится альтернативная статистическая модель общественного здоровья

Во время пандемии нового коронавируса медицинская статистика оказалась не только одним из главных источников информации для врачей и журналистов, но и предметом частых споров. Российские власти озадачились вопросом: как построить в стране альтернативную статистическую модель общественного здоровья и оценки социально-демографических показателей?

В 2020 году в сферу статистики ворвались большие данные. В России развернулись цифровые платформы сбора статистических данных, их оценки на качество и достоверность. Среди них Информационно-аналитическая система общественного здоровья и Единая платформа регистров, разработанные НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента, а также системы обеспечения безопасности передачи данных в по уровням управления. Созданы системы искусственного интеллекта для поддержки принятия клинических решений, обработаны огромные массивы данных для математического моделирования эпидемиологических процессов.

Инициатором большинства новаций в этот период стало московское правительство: достижения столичных властей были признаны во всем мире и сегодня приковывают внимание иностранных исследователей.

«Я нахожусь под впечатлением от работы, которая была проделана руководством города за очень короткий период времени. Что касается извлеченных уроков, так это то, что все секторы должны работать сообща, используя всеобъемлющий подход для борьбы с COVID-19: здравоохранение, транспорт, юристы», — сказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организацией здравоохранения Ханс Клюге.

О роли медицинской статистики во время новой эпидемиологической угрозы рассказал в обращении к участникам Второго съезда медицинских статистиков руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

«В период пандемии новой коронавирусной инфекции появился запрос на изменение системы глобального здравоохранения. ВОЗ инициировала объединение ресурсов национальных систем здравоохранения. Были приняты решения об открытии статистических данных, обмене ими на глобальном уровне. Это серьезно трансформировало систему обработки медицинской информации и в нашей столице, и во всей стране».

Информатизация здравоохранения России стала катализатором перемен в системе отечественной медицинской статистики, отметила директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Евгения Котова.

«На этом пути реализуется целый ряд проектов федерального уровня — разработка регистра населения и внедрение Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, методологии оперативного мониторинга национальных целей развития страны, расширение и совершенствование единой государственной системы в сфере здравоохранения, — констатировала чиновница. — Теперь все это потребует от системы медицинской статистики, большей гибкости и расширения межведомственного взаимодействия, в том числе, в регионах».

Эти задачи уже начали решать сотрудники столичного НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента.

«Наш институт как главный поставщик статистической информации о здравоохранении Москвы разработал объединенные друг с другом цифровые платформы, на базе которых Центр медицинской статистики формирует Единый цифровой контур статистики столичного здравоохранения», — сказала в интервью Федеральному агентству новостей директор института Елена Аксенова.

Лучшие практики управления здравоохранением на основе анализа больших данных, новые подходы к формированию статистических инструментов для оценки состояния здоровья населения эксперты обсудят на Втором съезде медицинских статистиков, который пройдет в онлайн-формате на платформе НИИОЗММ ДЗМ 8 и 9 октября.