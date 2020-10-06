Пашинян назвал условие для компромисса по Нагорному Карабаху

Ереван, 6 октября. Глава Правительства Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к компромиссу по Нагорному Карабаху, передает РИА Новости.

«Армения может пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, но если к этому готов Азербайджан», — пояснил премьер.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжается вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном. Ереван обвиняет азербайджанскую сторону в массированных артиллерийских ударах по населенным пунктам в Нагорном Карабахе. В свою очередь Баку утверждает, что действия азербайджанских военных являются ответными мерами на обстрелы со стороны карабахских сил.

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия для прекращения огня в Нагорном Карабахе. По его словам, Баку готов прекратить боевые действия, если Ереван выведет свои войска из Нагорного Карабаха, а также предоставит азербайджанской стороне план своего отступления.