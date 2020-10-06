США обеспокоены стремительным падением доли доллара в мировых резервах

Москва, 6 октября. Россия собирается сокращать свою зависимость от американской валюты и проводить политику диверсификации резервов, поэтому слишком быстрый отказ от доллара и резкое падение его доли в мировых резервах стало большой неожиданностью для Соединенных Штатов. Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на канадское издание Kitco.

Россия уже достаточно давно начала процесс дедолларизации своей экономики и создала тренд на закупку золота. Как заметили аналитики Bank of America, это привело к весьма необычным результатам.

Ранее Центробанк России начал активно избавляться от американской валюты и пополнять золотые запасы. За достаточно короткий срок Москве удалось вызывать желание приобретать драгоценный металл и у других стран, также начавших «пополнять кладовые». В 2018 и 2019 годах Центробанки самых разных стран ставили новые рекорды по закупкам золота, однако Россия все это время сохраняла лидерские позиции в вопросе приобретения золота.

Канадские журналисты пишут, что в 2020 году официальные регуляторы перестали приобретать желтые слитки. Однако аналитики предполагают, что уже в следующем году ситуация кардинально изменится, и Москва, утратившая звание главного приобретателя золота, вернет его себе.

«Глобальная доля американских холдингов снизилась до 61,3 % — это больше, чем ожидалось при первоначальной оценке валют, облигаций и акций», — заметили аналитики-финансисты Bank of America.

Стоит заметить, что на данный момент руководство США обеспокоено скорее не экономическими неурядицами, а нестабильной политической ситуацией. Как сообщалось ранее, президент Америки Дональд Трамп может не отдать власть при любом исходе выборов.