Путин объяснил свое решение запретить экспорт леса-кругляка из России

Москва, 6 октября. Нельзя больше терпеть хищной рубки леса, которая в будущем может привести к тому, что Россия останется без этого ценного ресурса. Поэтому руководством страны было принято решение полностью запретить экспорт леса-кругляка с начала 2022 года. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин во время видеоконференции с главами думских партий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«По поводу леса-кругляка: кто-то из коллег спрашивал, почему раньше не запретили… Поверьте мне, именно этим я и занимаюсь достаточно много лет. Но вопрос в чем — чистка леса, санитарные рубки леса сразу в качестве аргумента идут, сохранение рабочих мест и так далее, тысяча причин», — пояснил Путин.

Президент объяснил, что в своем решении он исходил из того, что крупные представители лесообрабатывающей промышленности имеют достаточно средств для переработки древесины или привлечении кредитных ресурсов. Кроме того, если ничего не делать в этом направлении, у богатой лесом страны не останется ничего, считает Путин.

«Именно поэтому считаю, что дальше невозможно больше терпеть, особенно хищническую вырубку леса», — сказал президент.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года полностью запретить экспорт необработанного хвойного и ценного лиственного леса.