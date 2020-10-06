Путин рассказал о «фантастически неожиданных» требованиях к РФ в 90-е годы

Москва, 6 октября. Президент Владимир Путин рассказал главам думских фракций о «фантастически неожиданных» требованиях со стороны международных финансовых структур. Это происходило в конце 90-х, когда он был премьером, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства привел пример, когда более 20 лет назад Москва просила международные финансовые организации продлить срок выплаты процентов по полученным ранее кредитам. В ответ от России потребовали изменить курс во внутренней политике.

«Потребовали изменения внутриполитических курсов, в том числе и сохранения нашей территориальной целостности, имея в виду нашу борьбу с бандами террористов на Кавказе. Это было фантастически, неожиданно для меня, но это было», — рассказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что реалии требуют от России быть независимой и сильной. В противном случае «мы вообще не будем никакими», отметил глава государства.

Российский лидер обратил внимание, что события 90-х годов только укрепили курс Москвы на самостоятельность, чтобы никто извне не мог указывать, что и как делать.