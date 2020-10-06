Семь грубых ошибок Навального в интервью Дудю

Во вторник, 6 октября, российский журналист Юрий Дудь опубликовал первое видеоинтервью с Алексеем Навальным после его госпитализации в немецкую клинику «Шарите». Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) рассказал, среди прочего, о своем самочувствии, обстоятельствах инцидента на борту рейса Томск-Москва, версиях произошедшего и финансовых аспектах своего лечения. Но при этом в рассказе Навального обнаружилось сразу несколько нестыковок, которые противоречат версии Запада о политически мотивированном покушении на Алексея с помощью «Новичка».

1. Ключевой сотрудник ФБК, которого никто не знал

«— Среди тех, кто собирал улики была Мария Певчих, кто это такая?

— Начальник отдела расследований. Она много лет работает, ее знают многие журналисты. На самом деле нет такой вещи, что ее никто не знал. Все журналисты в России, которые занимаются расследованиями, конечно знают ее».

На вопросы Дудя о личности ранее никому не известной Марии Певчих, которую российские журналисты считают наиболее вероятным отравителем оппозиционера, Алексей заявил, что на самом деле женщину все знали, и вообще она якобы возглавляет отдел расследований ФБК. Однако на самом деле до инцидента с отравлением о Певчих не знали даже многие сотрудники ФБК, а российские журналисты главой отдела расследований всегда считали Георгия Албурова. В ФБК это никогда не опровергали.

Оппозиционный журналист Олег Кашин, проживающий в Лондоне и лично знакомы с Певчих, неоднократно указывал на тот факт, что члены ФБК старательно скрывают связь Марии с фондом.

«Когда мне в эфире Эдвард сказал, что вот есть там такая подозрительная девушка, я ответил, что ах, глупости, я ее знаю, обычная девушка из ФБК. Познакомились в общей компании на вечеринке, виделись один раз. В этот момент я не знал, что ФБК отрицает или не подтверждает само ее существование. Это мутно, как и все у них. Все привыкли верить Кире Ярмыш, но у Киры Ярмыш нет задачи делать так, чтобы публика знала какую-то правду. Пример с Марией Певчих очень наглядный», — рассказал Кашин.

Действительно, изначально директор ФБК Иван Жданов и глава юридического фонда Вячеслав Гимади не смогли подтвердить причастность Певчих к их организации.

Таким образом, слова Навального об известности Певчих среди журналистов не соответствуют действительности. До отравления она была знакома крайне узкому кругу лиц, и ее причастность к ФБК тщательно скрывалась.

2. Специальный протокол, не касавшийся Певчих

«У нас есть специальный протокол — никто никогда не заходит ко мне в номер. Например, она была ответственна за съемки, и у нее там где-то была моя рубашка, и если ей надо было что-то передать, она писала мне, я выходил в коридор и брал у нее что-то».

На вопрос журналиста о совместном проживании с Певчих в гостиничном номере, что давало Марии возможность нанести токсин на личные вещи оппозиционера, Навальный заявил, что к нему в номер никогда не проходят лица противоположенного пола. Все встречи происходят якобы в коридоре.

Однако источник издания «Pravda.ru», который и рассказал СМИ о роли Певчих в работе ФБК, утверждал, что Певчих не только бывала в номере Навального, но и проводила там ночи.

«Она не просто не отходила от него ни на шаг, но и жила с ним в гостинице. Она буквально проводила ночи в его номере. Мы все взрослые люди и понимаем, что значит, когда женщина проводит с мужчиной несколько ночей», — рассказал источник.

Вполне очевидно, почему женатый мужчина отрицает такую информацию. Кроме того, тесную связь Марии и Алексея подтвердил доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов. Он рассказал, что перед вылетом из Томска по его информации блогер и команда распивали в гостиничном номере бутылку вина, которая в дальнейшем исчезла и не была передана ни российским, ни немецким правоохранителям в качестве улики.

«Бутылка вина могла быть использована другими людьми. Например, Марией Певчих. Представим, что у нее есть следы какого-нибудь отравляющего вещества. Но не того, который должен быть введен Алексею Навальному, а того, который используется, чтобы создать провокацию. Чтобы им помазать эти бутылки с водой. Тогда на бутылке вина должны были остаться следы Певчих: ДНК, биологические, отпечатки пальцев, в том числе элементы отравляющего вещества», — говорил Карнаухов.

Как видно, сразу два разных источника опровергают слова Навального. Певчих бывала в номере оппозиционера, и по понятным причинам он пытается отрицать этот факт.

3. Похищение одежды, которого не было

«Мою одежду всю, и все эти улики, в том числе моя жена, потом привозили сюда (в Германию. — прим. ФАН), была идея одна — что мы отдадим все врачам, чтобы они поняли от чего его лечить».

Во время разговора о вывозе вещей Навального из его гостиничного номера в Томске в Германию, Алексей заявил, что вся его одежда и другие улики были увезены его женой Юлией в Берлин. Вот только первым делом после выхода из комы Навальный потребовал от российских правоохранителей вернуть его одежду.

Тогда он мотивировал свое требование тем, что опасается сокрытия следов «Новичка» на своих вещах. Но, как следует из интервью, все вещи Алексея были заведомо вывезены его супругой, а значит никаких попыток какого-либо сокрытия не могло быть в принципе.

Однако ФАН еще 21 сентября выяснил, что никто в России вещи Алексея не изымал. На его фото из Томска и из «Шарите» отчетливо видно, что оппозиционер носит одну и ту же обувь.

4. Опровергая очевидное

«Да, я читал. Там много версий, они все смехотворные. Это версии из серии «я пил самогон в Кафтанчиково». Это все выдумка. Ну, то есть он имеет отношение к какому-то бизнесу, но он не имеет абсолютно никакого отношения к химии и всему остальному»

После расследования «Pravda.ru» о возможной причастности Марии Певчих к отравлению Алексея Навального, журналисты ФАН изучили биографию загадочной женщины. Выяснилось, что она не только имела доступ к личным вещам Навального, но и доступ к химическим веществам – ее отец является руководителем и учредителем сразу нескольких биолабораторий, а также занимается разработками в области медицины и вирусологии. В интервью Алексей заявил, что Константин Певчих не имеет отношения к химии.

Однако вся ключевая информация о деятельности отца Певчих находится в открытом доступе. В Сети можно узнать как то, какими предприятиями руководит Константин, но и какими конкретно разработками они занимаются.

ООО «Ниобис» работает в области вирусологии, биоинженерии, нанотехнологий и даже проводит реальные опыты на животных. Заниматься этими изысканиями и не иметь при этом отношения к химии просто невозможно. Учитывая тот факт, что Навальный и Певчих тесно сотрудничают почти десять лет, маловероятно, что Алексей не знал о характере деятельности отца женщины. А значит он сознательно распространяет дезинформацию о ней и ее родственниках.

5. В «Новичок» не поверил даже Навальный

«Когда я очнулся, когда стал способен понимать и когда мне в первый раз сказали — «Новичок», уже понимая, я сказал: «Что за дичь? Я не верю ни в какой «Новичок». Потом мне объяснили, что к тому моменту уже три лаборатории независимые в разных странах сказали, что это был «Новичок» — химическое оружие, и только тогда, через некоторое время, я осознал и поверил в это».

Рассказывая о своем выходе из комы, Навальный признался, что у него и в мыслях не было, что его отравили «Новичком». Когда ему впервые озвучили эту версию, он назвал ее бредом. Только спустя некоторое время он согласился ее принять.

Доктор химических наук и один из создателей «Новичка» Леонид Ринк в интервью СМИ также неоднократно заявлял, что все заявления об отравлении Алексея его изобретением абсурдны и беспочвенны, что симптомы отравления не соответствуют.

В интервью ФАН бывший юрист ФБК Виталий Серуканов рассказал, что Навальный изменил свое мнение не просто так, а под давлением.

«Коллективный Запад сейчас получает просто такую дополнительную педальку, чтобы давить на Россию, на народ и так далее, начать нас шантажировать. Они, в общем, сейчас и занимаются шантажом, используя этот случай», — заключил бывший юрист ФБК, уточнив, что сам оппозиционер является всего лишь «субъектом этой педальки».

Таким образом, до переговоров с западными представителями Навальный и сам счел разговоры о «Новичке» бредом, и только потом был вынужден принять версию своих покровителей.

6. Отравитель может быть среди своих

«Я не исключаю этой версии».

Во время обсуждения того, кто может стоять за отравлением, Алексей Навальный заявил, что не исключает того факта, что его могли отравить свои. Главным его аргументом против этой версии является то, что «Новичок» могут применять якобы только специалисты.

Но как указывалось выше, сам Алексей изначально назвал бредом версию о применении «Новичка». А значит даже по его собственной логике размышлении допустимо, что его приближенные вполне могли применить более безопасное вещество для организации покушения или провокации. Это вписывается в основную версию российских журналистов о причастности Певчих к отравлению.

7. Смертельный яд пошел Навальному на пользу

Дополнительным подтверждением того, что против Алексея применялся не «Новичок», а некое иное вещество, служит все интервью Дудю в целом. На нем оппозиционер предстал перед зрителями бодрым, активным, без каких-либо дефектов в речи, или нарушений координации. Совсем не похоже, что он провел долгое время в коме после отравления одним из опаснейших боевых отравляющих химикатов.

На это обратил внимание его бывший коллега Виталий Серуканов.

«Человек говорил очень ярко, быстро и насыщено. Так он не говорил до отравления. Это очень странно. Более того, заявляет о том, что есть и физические проблемы, но машет руками как заправский электровеник. Как так бывает? Ну я, например, просто даже теряюсь в догадках, что здесь и думать», — заявил экс-юрист ФБК.

Такого же мнения придерживается публицист Александр Сосновский. По его словам, после отравлений боевыми отравляющими веществами люди так не выглядят, после них люди умирают.

«В общем-то, абсолютно ясно всем практически – не было никакого отравления нервнопаралитическим ядом. Потому что подобная координация движений, подобные движения руками, там можно внимательно посмотреть на его пальцы, на то, как он держит ноги, на то, как он двигается, как он стоит рядом с Юлей, – ничего не говорит о том, что у него серьезные были нарушения мозговой системы, ничего не говорит о том, что у него сломана была вот эта вот внутренняя координация, о которой он сейчас пытается говорить», — рассказал Сосновский.

Таким образом, в ходе интервью Алексей Навальный совершил как минимум семь грубейших ошибок, которые опровергают версию о том, что он якобы был отравлен «Новичком» по политическим мотивам. При этом его ошибки подтверждают основную версию журналистов о причастности ближайшего окружения Навального к инциденту. А попытки Алексея выгородить Марию Певчих указывают на то, что еще далеко не все тайны этой загадочной женщины стали известны.