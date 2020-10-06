В ОНФ раскритиковали действия властей Камчатки в ответ на загрязнение океана

Санкт-Петербург, 6 октября. Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган в эфире медиацентра «Патриот» раскритиковал действия камчатских властей в ответ на сообщения о загрязнении воды у Халактырского пляжа на берегу Тихого океана. По мнению эксперта, из-за нерасторопности региональных чиновников, в ситуацию были вынуждены вмешаться федеральные власти.

«Очень странная история, до сих пор мы не имеем результатов исследований. Даже если посев, какой-то происходит в исследованиях, это максимум неделя. Уже прошло две, даже третья неделя проходит, когда начались жалобы на запахи, ожоги, когда люди начали обращаться к медикам и получать соответствующие заключения. За три недели не предоставить выводов и анализов? Подключились федеральные власти, Следственный комитет, МЧС. Это, как правило, происходит потому, что есть нерасторопность региональных властей. У людей появляется логичный вопрос, может, что-то скрывают. И на это нужно, как раз ответить, чтобы все эти рассуждения превратить в конкретные факты», — заявил Коган.

Эксперт рассказал, что активисты ОНФ начали проводить свое независимое исследование. Общественники обнаружили много мертвых животных в самом океане.

«Мы уже проехали Лагерную бухту, там очень много мертвых млекопитающих, они находятся в самом океане, есть на берегу, но их там не так много. Проедем порядка от 70 до 80 километров», — говорит Александр Коган.

Особое внимание общественники собираются уделить анализу ила на дне рек.

«Мы возьмем соответствующие анализы. По наличию того, что мы найдем в почве, грунте, иле мы сделаем выводы. Если, что-то шло по реке, то это оседает в ил. И если вода уносит и воду тяжело отследить, то в иле остались следы по любому. В лучшем случаи неделя — и мы сможем опубликовать результат исследований», — заявил представитель ОНФ.

Коган добавил, что версий произошедшего много и необходим честный и независимый анализ произошедшего.

«Версий случившихся много. Есть версии о хранении рядом с водными объектами химических элементов, выброс со стороны танкеров. Хотя, космические съемки показывают, что выброс идет со стороны рек», — говорит эксперт тематической площадки ОНФ «Экология».

Отметим, днем ранее глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что взятые специалистами ведомства анализы «говорят, что никаких пресыщений ПДК по нефти, нефтепродуктам или их аналогам ни в воде, ни на суше нет».

Хронологию событий по инциденту на Камчатке ФАН представил в специальном материале.