Главы МИД РФ и Ирана обеспокоены участием наемников в карабахском конфликте

Москва, 6 октября. Участие сирийских и ливийских наемников в зоне конфликта в Нагорном Карабахе беспокоит Москву и Тегеран. Данную проблему обсудили по телефону глава российского МИД Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства.

Главы дипведомств также выразили озабоченность по поводу накала ситуации в районе Нагорного Карабаха. Министры считают, что конфликт можно уладить сугубо за столом переговоров. Первым шагом к этому должно быть полное прекращение боевых действий без взаимных условий.

Вооруженный конфликт между войсками Азербайджана и Армении начался 27 сентября. Баку и Ереван с помощью артиллерии и авиации пытаются решить территориальную принадлежность Нагорного Карабаха. Проблема обострилась еще в конце 80-х годов.