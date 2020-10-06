В Кремле отреагировали на призыв Варданяна вмешаться в ситуацию в Карабахе

Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин проинформирован об обращении российского предпринимателя Рубена Варданяна, который призвал Москву оказать влияние на ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время российское руководство прилагает большие усилия для прекращения огня и возобновления переговоров между сторонами конфликта в Нагорном Карабахе.

«Более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить», — пояснил Песков.

5 октября российский инвестор и предприниматель Рубен Варданян записал видеообращение, в котором обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию в Нагорном Карабахе.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились вооруженные столкновения между азербайджанскими и армянскими военными. При этом обе стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.