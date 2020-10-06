«Партия пенсионеров» предлагает автоматизировать выплату льгот россиянам

Санкт-Петербург, 6 октября. Заместитель председателя «Партии пенсионеров» Владимир Ворожцов предлагает автоматизировать выплату льгот и субсидий россиянам, потому что по статистике каждый второй житель страны из тех, кому они полагаются, их не получает. Об этом он сообщил в эфире медиацентра «Патриот».

По его словам, в то время как взимание налогов и штрафов в России автоматизировано, система выплат причитающихся гражданам выплат носит заявительный характер. В результате возможностью облегчить себе бремя материальных трат пользуются не все.

«У нас более 80 млн человек имеют право на те или иные льготы и субсидии. Реальные подсчеты говорят, что льготы и субсидии доходят до 30–50 млн граждан России. Есть часть субсидий, которые частично автоматизированы: на налоги, на квартиру, когда человек встает на учет как пенсионер. Остальные, скажем, более экзотические льготы — например, компенсация за учебу, на детей, остаются вне реализации и соответственно не доходят до россиян», — заявил Владимир Ворожцов.

Зампредседателя «Партии пенсионеров» называет такую ситуацию не справедливой.

«Она особенно становится заметной во взаимоотношением между городским и сельским населением. В городах больше возможностей реализовать эту систему льгот, чем у жителей села. Вроде такую же возможность имеют, но это его личный дом, и на него доплаты не распространяются. Кроме того, селянам всегда некогда заниматься бумажной волокитой, а у некоторых просто не физической возможности это делать», — отметил эксперт.

Владимир Ворожцов считает, что решить эти проблемы могла бы единая государственная программа, которая начисляла бы россиянам причитающиеся им льготы и субсидии автоматически.