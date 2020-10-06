Путин расскажет о внуках в свой день рождения

Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин расскажет подробности о своей личной жизни, в том числе, о внуках. Финальная часть интервью выйдет 7 октября, в день 68-летия российского лидера, сообщает ТАСС.

Согласно опубликованному отрывку, глава государства очень любит своих внуков.

«Я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие», — признался президент.

Кроме того, глава государства расскажет общественности, какие потери были для него самыми ощутимыми.

Ранее Путин высказывал мнение о внешней политике страны, взаимоотношениях с другими акторами международных отношений. Комментировал он роль оппозиции, поведал о планах после 2024 года, когда истечет срок его полномочий.