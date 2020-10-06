Большая партия поддельного алкоголя конфискована в турецком отеле

Аланья, 6 октября. Более 22 тысяч бутылок контрафактного алкоголя было конфисковано сотрудниками полиции в одном из турецких отелей. Об этом сообщило издание Tourprom.

По данным СМИ, подпольный склад поддельных спиртных напитков находился в конференц-зале заведения. Все конфискованные емкости имеют небольшой объем (100 мл). Этим алкоголем администрация места размещения поила постояльцев.

На складе были выявлены более 5 тысяч бутылочек «виски», а также контрафактные: текила, джин и водка. Все «напитки» имитируют зарубежные образцы. В настоящее время изъятая партия поддельного спиртного проходит проверку в лаборатории. Менеджер отеля, отвечающий за закупки, задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В последние несколько месяцев в средствах массовой информации все чаще сообщается о выявлении большого количества поддельных алкогольных напитков на популярных турецких курортах. Ранее нарколог Алексей Казанцев рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей о смертельной опасности некачественного спиртного, напомнив и массовом отравлении российских туристов в этой стране.