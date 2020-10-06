Звезда Comedy Woman показала пораженное недугом лицо в Instagram

Москва, 6 октября. Актриса и бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman Наталья Медведева призналась, что страдает от хронического заболевания, которое не лучшим образом отражается на ее коже. Она опубликовала снимок без макияжа и фильтров в Instagram.

Медведева рассказала, что раньше даже не подозревала о своем недуге, который называется периоральный дерматит. Это хроническое заболевание, которое поражает кожу и сопровождается высыпаниями на лице. Знаменитость рассказала своей аудитории о неприятных ощущениях, вызванных болезнью.

«Оно выпуклое... Иногда жутко сохнет ... Иногда почесывается... Иногда жжет», — говорится в подписи к фото.

По ее словам, тревожные симптомы стали проявляться еще весной, но месяц назад произошло обострение. Медведева рассказала, что пыталась лечить недуг медикаментозно, однако это не принесло результатов. Она также посещала лучших дерматологов, но существенных улучшений состояния пока не было.

Знаменитость пообещала держать своих подписчиков в курсе процесса выздоровления, а также просила их не пугаться, если в ее соцсети будут появляться подобные фотографии.

Ранее звезда комедийного сериала «Интерны» Кристина Асмус пожаловалась на аллергию. Актрисе даже пришлось отказаться от съемок. Она рассказала, что проснулась очень рано, глянула в зеркало и «чуть не упала в обморок».