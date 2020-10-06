Обвиняемые в реабилитации нацизма россияне предстанут пред судом

Москва, 6 октября. В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовных дел о реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн» в отношении жителя Кемерово Дмитрия Бородаенко и жителя Перми Даниила Шестакова, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, Бородаенко накануне дня Победы разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны для ее дальнейшей трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн». А Шестаков в этих же числах разместил фотографию изменника Родины Власова на том же сайте.

По версии следствия, целью преступления являлась реабилитация нацизма путем одобрения деятельности Гитлера и Власова. Мужчины своей вины не признали.

«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.354.1 УК РФ и ч.3 ст.354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). В ходе предварительного следствия Шестаков и Бородаенко вину в содеянном не признали», — отметили в ведомстве.

В ходе следствия были собраны все необходимые доказательства — результаты компьютерной, портретных и психиатрической судебных экспертиз, а также показания свидетелей, среди которых были представители научного сообщества, историки и представители ветеранских организаций.

Уголовные дела направили в Пермский краевой суд и Кемеровский областной суд для рассмотрения по существу.