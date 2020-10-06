Путин назвал необходимое РФ количество доз вакцины от коронавируса

Москва, 6 октября. России сейчас нужен миллион доз вакцины от коронавируса, важно наладить ее промышленное производство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций, передает пресс-служба Кремля.

«По поводу того, сколько нужно, нам нужен миллион», — заявил глава государства.

Путин напомнил, что в настоящее время российская вакцина от коронавируса, разработанная в научно-исследовательском центре имени Гамалеи, «только проходит третью фазу проверки, но она зарегистрирована, поступает в гражданский оборот». Он также выразил надежду, что уже в течение нескольких дней будет зарегистрирована вторая вакцина института «Вектор» из Новосибирска».

По оценке российского президента, «все это вакцины высочайшего мирового класса — и первая, и вторая».

«Уверен, скоро будет и третья российская вакцина», — добавил он.

Сейчас главное, по словам Путина, «наладить промышленное производство».

«То, что мы сотрудничаем с другими странами, не мешает нам развивать этот процесс внутри страны, это ведь пока точечная работа, направленная на то, чтобы расширять возможности нашей фармацевтической промышленности и проводить совместную работу», — отметил президент.

Глава государства призвал всех «соблюдать санитарные правила», которые сейчас чрезвычайно нужны «для сохранения здоровья людей и практически всей нации».

Ранее Путин рассказал, что в его окружении несколько десятков человек уже сделали прививку: почти весь руководящий состав Минобороны РФ, в том числе Сергей Шойгу, который сделал прививку еще 6 сентября.

По данным на 6 октября, в России с начала пандемии коронавирус выявили к 1 237 504 человек, только за последние сутки — 11 615, скончались 21 663 пациента.