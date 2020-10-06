ФАС назвал максимальную стоимость вакцины от коронавируса

Москва, 6 октября. Глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев заявил, что в России установят предельную цену для вакцины от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Он обратил внимание на то, что стоимость лекарства от COVID-19 должна быть самой низкой в пределах референтных стран. По словам Артемьева, цена одной дозы препарата не превысит одну тысячу рублей, а далее будет становиться меньше.

«Это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф», — подчеркнул Артемьев, не уточнив о какой именно вакцине идет речь.

Напомним, российская вакцина «Спутник V», разработанная в НИИ имени Гамалеи, стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Также в РФ начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир», его разрешено применять в амбулаторных условиях.