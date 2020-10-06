В отеле Аланьи было обнаружено тело украинской туристки

Аланья, 6 октября. 42-летняя украинка, путешествовавшая по Турции с семьей, была найдена мертвой в своем номере в гостинице. Об этом сообщает издание Тourprom.

Спустя некоторое время после того, как туристка отправилась в свои апартаменты после прогулки, ее лежащую на полу без сознания обнаружил муж, который вызвал медиков через стойку регистрации в отеле. Спасти отдыхающую не удалось — как сообщают местные СМИ, врачи констатировали смерть. Тело женщины отправили на вскрытие в Анталью для выяснения причин случившегося.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что турист из Украины Радз Алиев не пережил спасения россиянином. Марсель Гильмутдинов попытался спасти утопающего украинца, однако при этом сам чуть не утонул. Отдыхающие на берегу вызвали скорую помощь, однако спасти Алиева не удалось.