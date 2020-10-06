Путин сообщил, что Попова и Голикова привились от коронавируса

Москва, 6 октября. Вице-премьер России Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы, передает ТАСС.

«Главный санитарный врач Попова, и Голикова Татьяна Алексеевна, которая курирует эту сферу, они тоже сделали прививки», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин провел встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Российский лидер проинформировал украинского коллегу о том, что вакцинацию от коронавируса прошли почти все представители руководства Минобороны РФ. Кроме того, президент РФ сообщил, что к середине октября в России завершится регистрация второй российской вакцины против коронавирусной инфекции.

В свою очередь Медведчук обратился к Путину с просьбой рассмотреть возможность поставок на Украину российской вакцины против коронавируса.