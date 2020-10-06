Американское интернет-издание U.S. News & World Report, имеющее около 20 миллионов подписчиков и 120 миллионов просмотров в месяц, радостно сообщило своим читателям о «провале» великого плана президента России, опубликовав одноименную статью. Однако на деле оказалось, что американцы «случайно» признали победы Владимира Путина, приняв их за поражения. Если верить статье, у президента Путина в 2020 году поражение следовало за поражением, однако факты говорят об обратном.

Начинается статья так:

«В этом году Россия должна была вернуть себе величие, а Путин — получить статус «исключительного государственного деятеля». Вместо этого год был полон трудностей для этого человека, который очень хотел бы стать царем. Предполагалось, что этот год будет годом Владимира Путина. В начале 2020 казалось, что российский президент все продумал и рассчитал».

К сожалению, дальше в статье нет никакого объяснения, в чем конкретно должно было выражаться возвращенное величие, и почему наша страна решила вернуть его именно в этом году. Что касается статуса Владимира Путина, он у российского лидера и так максимально высокий, и чтобы его еще поднять, ему действительно надо было стать «царем». Однако никаких признаков подготовки перехода России к монархической форме правления не наблюдается, не приведены они и автором статьи — Полом Шинкманом.

Дальше следует:

«В январе 67-летний правитель [России] объявил о радикальных конституционных реформах, которые после двух десятилетий у власти на практике позволят ему оставаться во главе страны еще сколь угодно долго. Формальный референдум по этим изменениям, изначально запланированный на апрель, должен был обеспечить общественное одобрение статуса Путина как правителя, подержавшегося у власти дольше, чем кто-либо в России со времен [лидера СССР] Иосифа Сталина».

Тут автор фактически признает, что Владимир Путин пользуется такой поддержкой граждан России, что без труда победит на президентских выборах 2024-го и 2030 года. Впрочем, так поступает огромное количество западных СМИ, которые пишут, что, благодаря всенародному голосованию нынешний российский президент останется у власти до 2036 года. На деле одобренные народом поправки в Конституцию РФ не продлевают полномочия нынешнего президента, а только дают ему возможность участвовать в следующих президентских выборах.

Автор рассматриваемой нами статьи не указывает, почему он считает референдум формальным. Но можно предположить — по той же причине, что и победу Владимира Путина на будущих президентских выборах. Ведь авторитет Путина среди россиян настолько высок, что подсчет итогов референдума, по версии американского журналиста, являлся формальным — результат был очевиден заранее. Кстати, в стране автора — США — поправки в конституцию принимают без референдумов, они там вообще не проводятся, да и президентом можно стать, получив меньше голосов избирателей, чем конкурент. Это продемонстрировал нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп, получивший меньше 63 миллионов голосов, в то время как за его соперницу Хиллари Клинтон проголосовало 65,9 миллиона избирателей.

Мифический «провал» Путина

Описав «великий план Путина», автор переходит к описанию его «провала»:

«Из-за коронавируса референдум пришлось отложить (и в конечном итоге во всем мире его сочли фарсом), как и мемориальные мероприятия в честь Дня Победы, которые пришлось еще и сильно сократить. Вирус нанес огромный ущерб России, а поспешное заявление Путина о создании первой в мире вакцины практически везде, в том числе в самой России, встретили со скептицизмом по отношению к ее эффективности и безопасности».

Обратите внимание — автор пишет о референдуме так, что тот, кто не знает сути дела, может решить, что его вообще не смогли провести. А что касается «фарса», то автор не приводит ни одной ссылки на официальное заявление какого-либо государства о каких-либо нарушениях на всенародном голосовании, потому что их просто нет.

Совсем плохи дела у американских пропагандистов, если главной неудачей России в этом году приходится объявлять перенос на 70 дней голосования по поправкам в Конституцию. Сам по себе перенос является доказательством того, что для российской власти здоровье народа является приоритетом перед политическими целями.

В США проведут однодневные президентские выборы в ноябре 2020 года, хотя всем ясно, что это неминуемо приведет к скачку смертей от коронавируса среди тех, кто придет на избирательные участки. Если «вирус нанес огромный ущерб России», то США он нанес гигантский ущерб. Достаточно посмотреть статистику по любому показателю. Что касается «скептицизма» по поводу российской вакцины, то автор, наверное, «пропустил» сообщения о ее закупках различными странами партиями в миллионы доз.

То ли еще будет!

Закончив смаковать «провал», автор переходит к сладостным мечтам под лозунгом «То ли еще будет»:

«Не так давно в Белоруссии из-за фальсификации выборов вспыхнули гражданские беспорядки, которые продолжаются до сих пор, усиливая недовольство людей коррупцией и служа образцом для потенциальных уличных беспорядков в самой Москве».

Как и все западные журналисты, автор пишет о фальсификации выборов президента Белоруссии, но никаких доказательств этого не приводит. Что касается уличных беспорядков, то в самих США они вспыхнули безо всякого «внешнего образца» и с такой силой, что по сравнению с ними то, что происходит в Белоруссии, не более чем баловство.

Из-за фальсификации выборов беспорядки, конечно, вспыхнут с новой силой, но не в Москве, а в США. Кто бы ни победил там на президентских выборах, соперник явно обвинит победителя в фальсификациях. А это приведет к массовым беспорядкам и погромам, благо, желающих в них поучаствовать в США немало. А в Белоруссии протесты к тому времени без сомнения прекратятся, так как там с каждым на улицу выходит все меньше протестующих.

При чем тут Навальный?

Читаем далее:

«Ранее в этом месяце Германия намекнула на возможность введения санкций против России в связи с очевидным отравлением политического диссидента Алексея Навального, что было сочтено его сотрудниками попыткой убийства».

Тут вспоминается католическая молитва, начинающаяся словами «Блажен, кто верует — легко ему живется». Уже шесть лет действуют санкции против Москвы, и многие западные экономисты считают, что они наносят больший ущерб западным странам, нежели России. Благодаря контрсанкциям — ответу на санкции — окреп аграрный сектор российской экономики. И все равно остались еще люди, которые верят, по крайней мере, на словах, что при помощи санкций можно победить Россию. Если бы были такие санкции, которые могли бы нанести существенный односторонний вред нашей стране, их без сомнения давно бы применили, но их нет. Так что, скорее всего, просто внесут еще десяток российских чиновников в списки невъездных в ЕС и этим ограничатся.

Белоруссия и «Новичок»

Дальше описываются действия России в Белоруссии:

«На прошлой неделе Москва отправила на ежегодные военные учения в Белоруссии подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии — ударные части, базирующиеся на границе с Эстонией и Латвией, которые и ранее участвовали в подобных маневрах. Аналитики расценивают якобы неопасное развертывание этих войск как серьезное предупреждение [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко о последствиях, в случае, если гражданские волнения среди его соотечественников не будут подавлены».

И продолжение на ту же тему:

«Кремль, вероятно, оперативно развернул войска, чтоб напомнить белорусскому лидеру, как быстро Россия может ввести в Белоруссию военные силы, если Лукашенко не пойдет на уступки, которые он, по-видимому, пообещал российскому президенту Владимиру Путины во время сентябрьской встречи в Сочи», — заключили на прошлой неделе эксперты Института военных наук в своем анализе».

Оригинально пишет американский журналист: фантазирует о запугивании Кремлем белорусского президента и тут же сообщает, что это происходит ежегодно. То есть пугают Лукашенко, он не боится, но его продолжают пугать. И так каждый год. Уж мы русские такие. Мы и газом «Новичок» всех травим: и в Англии, и в Болгарии, и в Сибири. При этом все живы, но мы продолжаем «применять» «Новичок». Эта тема, кстати, тоже поднята в статье:

«Правительство Германии подтвердило, что Навальный был отравлен военным нервно-паралитическим ядом из семейства, известного под названием «Новичок». Тот же яд был использован в 2018 году при попытке убить в английском Солсбери другого известного врага администрации Путина — бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. На прошлой неделе Навальный вышел из комы и пока остается в больнице в Берлине, откуда официальные лица, по их словам, собираются информировать ЕС и НАТО, а также Организацию по запрещению химического оружия о своих находках».

Очень забавно читать, что Скрипаль — «известный враг администрации Путина». Вообще-то известным он стал как раз из-за провокации с его мнимым отравлением «Новичком».

Ложь о коронавирусе

Далее автор, являющийся гражданином страны, уверено обогнавшей весь мир по всем показателям распространения коронавируса, цинично обвиняет в этом нашу страну:

«Шум, поднявшийся вокруг атаки на Навального, не отвлек внимание российских граждан от очень сильной тревоги по поводу общественного здоровья, которая по-прежнему мучает людей. Даже учитывая обвинения в занижении данных, Россия занимает четвертое место в мире по числу зарегистрированных случаев заражения COVID-19 на фоне того, что количество смертей тоже растет. На этой неделе РФ стала четвертым государством в мире, где количество заболевших перевалило за миллион».

По состоянию на 1 октября 2020 года, в Соединенных Штатах COVID-19 заболело 7 278 385 человек, при этом население США немногим более, чем в два раза превосходит российское. По смертности картина еще более контрастная: в США умерло 207 808 заболевших, в России — 20 545.

Далее автор, словно проговорившись, пишет правду:

«Несмотря на пандемию и глобальный экономический спад, Путин в этом году одержал несколько заметных побед, которые в сочетании с политическим и социальным расколом в США сослужили российскому лидеру хорошую службу, отвлекая от некоторых проблем в его собственной стране».

Но так как это противоречит заголовку статьи, ниже автор пишет:

«Однако то, как Путин реализовал эти достижения, заставляет многих критиков, имеющих опыт работы с Россией, ставить под сомнение долговечность его правления».

Расшифровка этой загадочной фразы и факты, заставившие «критиков» прийти к такому странному выводу, в статье отсутствуют.

Заканчивается статья так:

«Россия — это страна, которая пытается контролировать население, не имея для этого всех инструментов, где экономическая ситуация не особенно хороша, где зависимость от нефти и природного газа, безусловно, снижается, особенно сейчас», — говорит Мелвин Левицки, бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента и эксперт по американо-советским отношениям, а ныне профессор Школы публичной политики имени Джеральда Форда Мичиганского университета. Указывая на ряд факторов, которые, вместе взятые, представляют собой тревожную комбинацию для любого лидера, он добавляет: «Назревает нечто, способное создать проблемы для Путина».

Как говорится, конец цитаты.

Оказывается, у нас меньше инструментов для контроля над населением, и отсюда логично следует вывод, что народ в России живет более свободно, чем в США. Приятно также читать, что наша страна слезает с нефтегазовой иглы. Не ожидал таких похвал в таком месте. А что касается проблем, то Владимир Путин их уже решил немало, и нет оснований сомневаться, что решит проблемы и от назревающего «нечто», и от подстрекающей «нехты».