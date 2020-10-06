Эколог опроверг версию Guardian о следе военных в инциденте на Камчатке

Санкт-Петербург, 6 октября. Зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в медиацентре «Патриот» усомнился в действительности версии газеты Guardian, заявившей, что источником экологической катастрофы на Камчатке может являться военный объект Радыгино, где якобы хранится ракетное топливо.

Ранее газета озвучила версию Greenpeace: организация назвала выброс животных на берег Камчатки экологической катастрофой, а в качестве ее источника назвала военный объект Радыгино.

«По версии Greenpeace, все, что происходит в России — это экологическая катастрофа. Надо понимать, что это фигура речи, они не используют нашу государственную терминологию и это надо оставить на их совести. То, что Гринпис создает информационный взрыв вокруг каждой экологической проблемы, с одной стороны это раздражает, с другой — мы это понимаем и наша реакция становится более серьезной. В данной ситуации мы посмотрели на сайте «Гринписа» информацию и видим, что она более чем выверенная, и у нас нет оснований утверждать, что они устраивают панику», — пояснил Расулмухамедов.

По его словам, то, что со ссылкой на Greenpeace транслируется в Guardian, это уже на совести журналистов этого издания.

«У них отношение к России такое, что мы здесь с вами улыбнемся, а они скажут, что мы кого-то съели», — смеется Расулмухамедов.

Эксперт сомневается, что причиной загрязнения воды в акватории Камчатки могло быть ракетное топливо.

«В статье утверждается, что там было хранение диптила. Там действительно когда-то в советское время были системы ПВО, которые использовали это топливо. Но по нашему опыту мы знаем, что от диптила отказались давно. Хранить диптил — это глупость, потому что это вещество, широко применяемое при необходимости в военной технике. Если там что-то и хранилось, то давайте оценивать объем, скажем, на ракетном полигоне в тоннах, который необходим, чтобы отравить такую территорию. Простая математика говорит, что не все так страшно. Кроме этого, полигон, насколько мы понимаем, находится не на побережье, а где-то в глуби материка, и тогда мы должны получить сильно протравленную реку. И если такая река найдется, то этот вопрос можно поднимать. Однако надзорные ведомства там работают, и жители активны, во все места уже съездили, и если бы что-то было обнаружено, такая информация уже бы была», — подчеркнул первый зампредседателя ВООП.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки по факту гибели морских животных в центральный аппарат СК. Руководство региона сообщило, что сейчас рассматриваются три возможных фактора: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.